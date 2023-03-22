Студенты – в помощь! Сотни пожилых северян ежегодно стараются приобщится к современным технологиям

Учат пенсионеров компьютерной грамотности и в стенах МАГУ. У вуза есть свой подход к этому образовательному процессу.

Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров организуют многие учреждения, например, библиотеки. Чаще всего такие занятия пожилым людям преподают в формате лекций - один педагог на всю группу. Но в МАГУ, где бабушкам и дедушкам так же помогают освоить мир цифровых технологий, за каждым слушателем закреплён свой педагог-студент.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Не только студенты учат пенсионеров азам компьютерной грамотности».

Учатся эти студенты по социальным профилям. Их работа так же, скорее всего, будет связана с людьми пожилыми. К слову, такую деятельность вуз приравнивает к производственной практике.

Алексей Гиляров, депутат Мурманской областной Думы: «Меняется мир. И это правильное направление».

За полтора месяца занятий освоить компьютер получается не у всех. Поэтому некоторые пенсионеры проходят курс повторно. В МАГУ им не отказывают. Помимо университета, который стал площадкой для основания цифровой грамотности, у пожилых людей есть возможности попробовать и другие современные веяния.

Виктор Кравченко, председатель регионального отведения Союза пенсионеров России: «У нас есть проект «Пенсия вчера, сегодня, завтра». Всё это востребовано».

Что касается занятий, на которых пенсионеры учатся работе с компьютером, в конце курса они сдают своеобразную выпускную работу в виде презентации. Все, как принято в вузе.