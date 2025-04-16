Студенты «Академии телевидения» стали призёрами и победителями Всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России»

Ученики создали цикл программ, в котором поговорили с представителями местного бизнеса, ведущими меценатскую, волонтёрскую и благотворительную деятельность.

Члены жюри Всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей̆ России» отметили работы воспитанников мурманской «Академии телевидения». Ученики записали несколько интервью с бизнесменами региона.

Цель конкурса не только рассказать молодёжи историю российского предпринимательства, но и напомнит о забытых решениях, которые когда-то приходилось находить и принимать бизнесменам.

Конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России» рассказывает не только личные истории каждого бизнесмена, но и побуждает участников и зрителей программ задуматься о своём деле. По итогам регионального этапа конкурса будут объявлены самые активные учебные заведения, а лучшие работы будут опубликованы на интерактивной карте «Россия предпринимательская».

Несколько авторов из «Академии телевидения» уже стали лауреатами и могут претендовать на призовые места.

Мирослава Галицкая, ученица мурманской медиашколы «Академия телевидения»: «Оказывая поддержку, мы чувствуем не только удовлетворение. Делая добро, мы делаем ещё один шаг к тому, чтобы сделать мир лучше».

За три года в конкурсе приняли участие более 380 образовательных организаций из 73 регионов.