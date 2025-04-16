Студенты «Академии телевидения» стали призёрами и победителями Всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России»
Члены жюри Всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей̆ России» отметили работы воспитанников мурманской «Академии телевидения». Ученики записали несколько интервью с бизнесменами региона.
Цель конкурса не только рассказать молодёжи историю российского предпринимательства, но и напомнит о забытых решениях, которые когда-то приходилось находить и принимать бизнесменам.
Конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России» рассказывает не только личные истории каждого бизнесмена, но и побуждает участников и зрителей программ задуматься о своём деле. По итогам регионального этапа конкурса будут объявлены самые активные учебные заведения, а лучшие работы будут опубликованы на интерактивной карте «Россия предпринимательская».
Несколько авторов из «Академии телевидения» уже стали лауреатами и могут претендовать на призовые места.
Мирослава Галицкая, ученица мурманской медиашколы «Академия телевидения»: «Оказывая поддержку, мы чувствуем не только удовлетворение. Делая добро, мы делаем ещё один шаг к тому, чтобы сделать мир лучше».
За три года в конкурсе приняли участие более 380 образовательных организаций из 73 регионов.