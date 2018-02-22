Студенты берутся благоустраивать города в ЗАТО Александровск

Без творческого подхода благоустроить парки и городские зоны отдыха в нынешнее время считается моветоном. И если раньше все креативные решения оставались уделом столицы с её почти безграничным финансированием, то теперь вместе с уровнем благосостояния провинции растут и запросы местных жителей относительно комфортной городской среды. Студенты и аспиранты МАГУ готовы принять участие в создании дизайн-проектов благоустройства. На днях они побывали в ЗАТО Александровск и дали экспертную оценку по вопросу изменения облика привычных жителям мест.

В университете реализуется стратегический проект «Креативный город – территория развития». Вуз является опорным в регионе. Налажено взаимодействие с областным Министерством территориального развития и с муниципалитетами. Появились интересные заказы. «Формирование комфортной городской среды» один из них. Среди заказчиков Оленегорск, Междуречье, Кильдинстрой, Апатиты. Теперь и Александровск.

- Предварительная работа была уже проведена. Мы ознакомились с фотографиями местных привязок, нам передали материалы, карты и т.д., - рассказывает Татьяна Ашутова, декан факультета «Искусств и сервиса» МАГУ. – Уже сделана некоторая предварительная работа, теперь хочется посмотреть территорию в реалии.

Перечень объектов утверждён, они разноплановые. В Снежногорске – сквер на нижней террасе, в Гаджиево и Оленьей Губе – детские крепости. Главная трудность в том же оленегубском «Северном Орешке» - нестандартные размеры и форма объекта. «Я предполагаю сделать здесь в центре клумбу на летний период, а на зимний период её можно будет заменить на ёлку, чтобы дети радовались, - предлагает Дарья Кармацких, разработчик дизайн-проекта, методист МАГУ. - Крепость, конечно же, останется, мы её облагородим, покрасим. Площадь будет разделена на две части: для маленьких детей и для ребят постарше».

Для мам подойдёт нижняя территория. Тут нужно предусмотреть побольше скамеек. В Полярном к 120-летию города планируется облагородить набережную озера Гоиновское. «Будем просить, чтобы больше выделяли средств на облагораживание, - отмечает Алёна Трегубова, студентка 5 курса факультета «Искусств и сервиса» МАГУ. – Здесь будет спокойно, красиво и уютно. Главная задача – всё это совмещать – и красоту, и удобство. Предполагаемые проблемы – неровный рельеф. Что поделаешь, пересечённая местность - примета всего Кольского полуострова. Рекомендации те же - в зонах отдыха установить больше скамеек.