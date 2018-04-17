Студенты делятся своими научными идеями в МГТУ

Одаренные исследователи собрались в Мурманском государственном техническом университете, чтобы продемонстрировать свои наработки в различных областях науки. О том, какие интересные идеи для улучшения качества жизни предлагают студенты, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

В МГТУ в 42-й раз распахнула свои двери для Всероссийской научно-технической конференции.

Всероссийская студенческая научно-техническая конференция в Мурманском государственном техническом университете собрала более пятисот участников из учебных заведений Мурманска. Для студентов участие в таком событии - уважительный повод пропустить занятия.

- Это основа основ, потому что, во-первых, это фактически создаёт нового человека. Вы понимаете, что в век высоких технологий без науки невозможно, в этом как раз основное и принципиальное отличие высшей школы от других уровней образования, - отмечает Сергей Агарков, ректор МГТУ. - Здесь очень мощная интеграция образовательного процесса с научной деятельностью.

Научно-техническая конференция на базе МГТУ проходит уже в 42-й раз. Её цель – мотивировать студентов заниматься исследовательской работой, каждый из проектов попадет в банк перспективных идей. Нынешний форум - это 39 секций, организованных на кафедрах университета. Большее число заявок пришло по техническим специальностям, в особенности, связанным с информатикой.

Одним из участников экспертной комиссии стал председатель Кольского научного центра, профессор Сергей Владимирович Кривовичев. Именно ему было присвоено звание «Почётный доктор Мурманского государственного технического университета».

- Во-первых, это большая честь, так как в Мурманской области это один из ведущих крупнейших технический вузов региона, - отметил Сергей Кривовичев, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук, председатель КНЦ РАН. - Я, я воспринимаю это звание, как аванс для моей дальнейшей научной работы.

По мнению ученых, наука никогда не станет «законченной книгой». Всякое развитие обнаруживает со временем всё новые и более глубокие препятствия, которые о многом заставляют задуматься. С этим согласны и студенты МГТУ. По их мнению, работа на благо науки в дальнейшем поможет решить многие проблемы общества.

В рамках выступлений на студенческой научно-технической конференции производился отбор лучших работ для участия на Всероссийских и Международных научных мероприятиях. По итогам конференции будет издан сборник тезисов докладов.