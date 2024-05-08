Студенты и кадеты встретились с казаками-участниками СВО из Кольского станичного казачьего общества и участниками гуманитарного конвоя «Караван 51»

В Мурманском арктическом университете студенты и кадеты встретились с участниками СВО из Кольского станичного казачьего общества и участниками гуманитарного конвоя «Караван 51». Доносить информацию из первых уст о том, что происходит в районе спецоперации, сейчас становится одной из важнейших задач.

Артем Бойко, воспитанник кадетской школы города Мурманск, участник встречи: «Ценность этих встреч заключается в том, чтобы поддерживать народ, чтобы люди понимали, что происходит на передовой, чтобы люди не забывали о подвигах их прадедов и людей, которые сейчас совершают подвиги. Чтобы они не были забыты и молодое поколение росло на этих подвигах».

Такие встречи очень важны и для выстраивания понимания между разными поколениями.

Николай Дмитренко, заместитель руководителя Мурманского филиала фонда «Защитники Отечества», председатель Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: «Нам это интересно. Когда с молодёжью разговариваешь, видишь ответ от них, то есть, у них начинают глаза блестеть, видно, что они понимают. Вот у нас кто-то сказал такую фразу: «Потерянное поколение». Нет, не потерянное поколение, оно наше».

Общение с молодёжью для участников спецоперации некоторые эксперты считают даже неким способом реабилитации. Такие встречи, в том числе, помогают вернуться к обычной жизни.

Олег Конышев, санинструктор отдельного добровольческого батальона «Барс 17»: «Между нами и мирной жизнью остаётся пропасть. И кто-то через эту пропасть должен делать мосты. И мы этим занимаемся в силу своих возможностей. Николай Николаевич, я, все мои братья, потому что на самом деле, чтобы не было стереотипов в обществе».

Что касается общей задачи таких встреч, то её можно обозначить как патриотическое воспитание.

Артем Бойко, воспитанник кадетской школы города Мурманск, участник встречи: «Появляется больше веры в победу, так как люди рассказывают, что их поддерживают, о них не забывают. И люди, которые сейчас там находятся, я считаю, это люди-герои».