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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.18 19:30

Студенты и курсанты МГТУ встретились с гендиректором ВЦИОМ

Во время беседы они смогли задать свои вопросы и узнать больше о том, что такое общественное мнение, для чего нужно его изучать, кто его формирует.

Для студентов и курсантов Мурманского государственного технического университета организовали необычную встречу. Её участники смогли пообщаться со столичным гостем, российским социологом и политологом  Валерием Федоровым. В форме открытого диалога учащиеся из первых уст услышали, что же на самом деле значит общественное мнение, кто его формирует,  почему его изучение занимает особое место не только на государственном уровне, но и в повседневной жизни каждого человека.

- Мне интересно узнать, что за люди сейчас придут,  - говорит Виктория Колбасова, курсант МГТУ. - Они будут рассказывать интересные вещи, связанные с различными молодёжными делами, которые нас и касаются.

Всероссийский центр изучения общественного мнения - ВЦИО́М, старейшая российская организация, которая регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования на основе опросов. Её генеральный директор Валерий Фёдоров приехал в столицу Заполярья  не только для того, чтобы пообщаться со студентами технического университета, но и для того, чтобы увидеть северное сияние и узнать больше о Ковдоре, который претендует на право называться столицей Гипербореи.

- Таких проектов  нужно побольше, потому что в маленьком городе, где вся жизнь крутится вокруг комбината, эта история поднимает интерес жителей и создает возможности для развития туризма, - заметил Валерий Фёдоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (г.Москва).

Во время таких диалогов, где студенты выступают не только в качестве слушателей, но и как собеседники, вырабатывается мастерство ведения дискуссий, умение отстаивать своё мнение и способность к критическому мышлению.  

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