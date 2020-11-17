Студенты из Кандалакши и Полярного оценили уровень подготовки специалистов радиационной, биологической и химической защиты

Это стало возможным благодаря конкурсу, которой проводила Кольская флотилия к годовщине образования войск РБХ защиты.

На Кольской флотилии студент 3 курса Кандалакшского индустриального колледжа Евгений Макаров впервые, впрочем, и в самом Полярном он всего несколько дней: на 10-ом судоремонтном заводе вместе с однокурсниками Женя проходит производственную практику. В рамках культурной программы ребята попали и на конкурс по специальной подготовке и армейской выучке среди специалистов радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей.

Евгений Макаров, студент Кандалакшского индустриального колледжа: «Военные всё очень быстро делают».

Студентам тоже позволили на скорость собрать автомат, угостили корабельной кашей. Сварщики (именно эту специальность осваивают парни) остались под приятным впечатлением от слаженной работы военнослужащих.

Денис Смирнов, студент Кандалакшского индустриального колледжа: «Мы ходили в морской порт, смотрели судна, сварные соединения, как работают люд.

Пока парень планирует устроиться на Мурманский судоремонтный завод, а дальше - пройти повышение квалификации.

Профессиональный конкурс проводился в масштабах объединения и был посвящён 102-й годовщине образования войск РБХ защиты. Судейская бригада оценивала участников по времени и правильности выполнения нормативов. Лучшие специалисты по итогам соревнования получили грамоты, медали и кубки. Также переходящим кубком отметили лучший расчёт в командном зачёте – им стала команда соединения кораблей Кольской флотилии.