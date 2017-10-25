Студенты из Мурманска завтра проведут телемост с Великобританией

Возможность заработать с помощью самых необычных технологий и представить свои разработки на суд заинтересованных инвесторов – такую цель ставят перед собой молодые ученые со всей области. Благодаря дням инноваций, которые стартовали в Мурманске, у них есть шанс громко заявить о себе.

Мобильные технологии, блокчейн, криптовалюта, и биг-дата – эти темы сегодня активно обсуждают на самых высоких уровнях. Однако пока мало кто понимает, как все это работает. Попытку разобраться в новых технологиях предприняли участники четвертых дней инноваций в Мурманской области. Сотни молодых ученых со всего региона приехали на семинар в Арктический университет, чтобы поучаствовать в круглых столах, тренингах и вебинарах.

- Каждый день у нас будут читаться тренинги, как в Мурманске, так и в Мурманской области. Тренинги все затрагивают инновационные темы. Это самый, наверно, животрепещущий вопрос сегодня в сфере инноваций – это тема блокчейн и криптовалют. Он будет читаться на базе МАГУ. Также будут рассматриваться диджитал технологии, телефонные технологии, эксперт Гугла будет присутствовать Мурманской области. Мы будем разговаривать на очень интересные темы. С такими экспертами, наверно, в Мурманской области наши инноваторы и просто слушатели не встречались, - рассказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Артем Марышев.

На площадке также представлены работы участников и победителей федерального конкурсного отбора инновационных проектов УМНИК-2017. Ребята решали амбициозные задачи по таким направлениям как информатизация, Медицина будущего и Биотехнологии. О своих успехах в покорении новых трендов в науке и технике конкурсанты рассказывают на днях инноваций.

Один из представленных проектов - многошаговые беспроводные сети, которым не нужно центральное звено, изучением которых занимается Алексей Павлов. Передача информации происходит от узла к узлу напрямую. Эта технология будет особенно востребована там, где невозможно проложить кабельную сеть. В том числе в арктических регионах для связи отдаленных населенных пунктов с «большой землей».

Конференция продолжит свою работу в течение трех дней. Участники смогут послушать лекции региональных и федеральных экспертов в области инноваций, а также выйти на прямую связь с Лондоном. Телемост со столицей Великобритании состоится в четверг. Конкурсантам расскажут, как можно привлечь иностранные инвестиции, и вывести свою компанию на мировой рынок.