Студенты из Санкт-Петербурга и Петрозаводска продолжают знакомство с Мурманском

Новой достопримечательностью для ребят стал Военно-морской музей Северного флота, где в рамках Всероссийской акции «Поклонимся великим тем годам...» глава города Мурманска Иван Лебедев подписал «Телеграмму Победы».

В годы Великой Отечественной войны Мурманск по количеству нанесённых бомбовых ударов уступал только Ленинграду. Столица Заполярья была практически полностью разрушена. Сохранились лишь портовые сооружения и несколько каменных зданий в центральной части города. Несмотря на это, Мурманску удалось выстоять и в 1985 году получить звание «Город-герой». Историю важно помнить и проносить через поколения.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «У города-героя очень непростая история».

Главный элемент акции - «Телеграмма Победы» подписана, вскоре она будет передан в Тулу.

Кроме телеграммы учащиеся увезут с собой и приятные воспоминания о Мурманске, в который вновь захочется вернуться, ведь двух дней знакомства с большим заполярным городом мало.

Ульяна Штурмина, студент Северного института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции: «Два моих одногруппника с Мурманска, они рассказывали мне про ледокол. Пока что его увидеть не получилось, но в следующий раз, я думаю, мы посетим».

Егор Остапчук, студент Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции: «Мне очень понравился ваш город».

Оказалось, что директор Санкт-Петербургского филиала университета родом из Мурманской области. Визит на Кольскую землю позволил ему погрузиться в ностальгию и увидеть, как преобразился город. Он отметил, что институт уделяет большое внимание воспитанию молодого поколения – развивает гражданственность и патриотизм, ведь чтобы пронести память сквозь время, нужно осознавать, какую цену наши предки заплатили за мирное небо над головой. Значительная привилегия в том, что мы смогли застать детей и ветеранов войны и имеем возможность общения с некоторыми из них.

Преемственность поколений – связь между прошлым, настоящим и будущим, без которой развитие общества не имело бы успеха.