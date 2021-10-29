Студенты колледжа имени Момота приняли участие в проекте «Один день в профессии»

На предприятии «Мурманскводоканал» ребятам предоставили рабочие места, познакомили со спецификой специальностей по различным направлениям.

Студент 3-го курса строительного колледжа имени Момота Глеб Гриненко обучается по одной из специальностей, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобилей и дорожной техники. Будущий механик давно мечтал применить полученные за партой знания на практике.

Глеб Гриненко, студент Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота: «Люди хорошие, всё объясняют, ни чего сложного нет. Мне эта профессия нравится, интересно наблюдать за всем этим».

Под руководством специалистов цеха автотранспорта и механизмов «Мурманскводоканала» Глеб учится правильному обслуживанию специализированной техники предприятия.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Ребята с колледжа должны понимать, с какими трудностями мы сталкиваемся ежедневно, какие специалисты нам нужны».

Проект «Один день в профессии», помогает студентам понять, с какими проблемами приходится сталкиваться на производстве. Ведь теоретические знания, это только база, которую специалистам приходится применять непосредственно в работе.

Такая, пусть и короткая программа наставничества, помогает повышать привлекательность технических специальностей в учебных заведениях, а полученный практический опыт пригодится ребятам в достижении своих целей.