Студенты МАГУ готовы «зарыться» в архивных документах

Архивная деятельность в России скоро отметит вековой юбилей. «Мурманская область в историях и документах» - в преддверии стразу двух юбилейных дат в столице Заполярья проходит большая научно-практическая конференция. В её рамках организована выставка уникальных исторических документов.

На одной площадке в Мурманске собрались выдающиеся историки, краеведы, архивариусы и журналисты. Темы профильной конференции, которая объединила этих специалистов, самые разные: от новых архивных документов, позволяющих лучше изучить значимые события новейшей истории, до современных технологий, применяемых в деле сохранения культурного наследия.

- Наша задача показать работу краеведов, руководителей высших органов образования, архивистов с документами, - говорит Тимур Лапин, председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области, - работа которых воплотилась в фотографиях, очерках, рассказах, которые печатаются в наших СМИ и интернет-изданиях. Это люди, у которых богатая история, которая хранится в архивных документах.

По мнению участников, главная задача - обеспечить доступ читателей к историческим документам и фактам, положившим начало развитию региона. И сделать это стало заметно проще, ведь теперь все архивы области работают сообща, к тому же большинство информации сейчас хранится в цифровом виде, а чтобы её найти, не нужно часами изучать стеллажи - достаточно доступа в Интернет.

- Архивные документы, которые позволяют гражданам не только прийти и посмотреть документы в зданиях архивов, но и дистанционно заказать материалы из архивных фондов, посмотреть документы, которые хранятся, - поясняет Тимур Лапин, председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.

Но не всё ещё можно найти на просторах Всемирной паутины. Шаги к народному просвещению, дореволюционная перепись населения, первые документы уже советского Заполярья, Конституция края и подлинный экземпляр газеты «Известия» от 25 апреля 1918 года. Исторические фотографии, постановления Совнаркома и решения народных собраний - всё это демонстрирует реальная, а не виртуальная выставка, представленная на конференции.

- На примере подлинных архивных документов, на примере фотографий из фондов архивов мы хотели показать первые годы становления Мурманской области и бурное развитие отраслей народного хозяйства, которое проходило в тридцатые годы, - рассказывает Василий Рябев, заместитель директора, ГОКУ «Государственный архив Мурманской области».

Архивы региона представляют особую ценность и для образовательных учреждений. На базе хранилищ проходят научно-практические занятия учеников школ, студентов. Например, арктический университет сотрудничает с Госархивом. Для студентов вуза это уникальная образовательная площадка, а главное, источник новой, ещё не получившей огласку, информации.

- Для нас Госархив - это исследовательская площадка. Какие могут быть исторические сочинения, те или иные интерпретации, если нет документов чётко и ясно зафиксированных? Поэтому для нас сотрудники Госархива - это коллеги, - считает Андрей Сергеев, ректор МАГУ.

Конференция продлится два дня и помимо докладов в формате лекций и дискуссий организаторами запланирована экскурсия в муниципальный архив Североморска.