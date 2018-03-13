Студенты МАГУ готовятся принять участие в проекте «Фото на выборах»

В Мурманском арктическом государственном университете стартовал флешмоб федерального проекта «Фото на выборах». Задача организаторов - привлечь молодёжь к участию в выборах Президента РФ, которые состоятся 18 марта. Проект стремительно набирает популярность в разных городах России. По сути, это конкурс, правила которого просты и понятны. Чтобы победить, нужно проявить оригинальность и смекалку.

- Необходимо проголосовать, сделать фото, найти волонтера, стоящего с рамкой, сфотографироваться и выложить фото в интернет в одну из соцсетей: «ВКонтакт» или «Инстаграм» с хеджтегами города участника, либо мой фотовыбор 51 и хеджтег города участника, - поясняет Ирина Гапонова, волонтёр проекта.

Победители будут определены по максимальному количеству лайков. По заверениям инициаторов проекта, подлог невозможен, голосование будет честным и открытым. Акция уже пользуется большой популярностью у студентов вуза.

- Я считаю, что это очень интересно, - говорит Дарья Бакуменко, студентка МАГУ. - Дополнительный стимул для молодёжи к участию в выборах. Считаю, что очень интересно и оригинально придумано.

Победить хочется многим, поэтому свои задумки будущие участники конкурса держат в секрете даже от близких друзей. Примечательно то, что увлекают молодых людей не только призы за победу в конкурсе, а это современные модели смартфонов, планшеты и часы. Для студентов важно стать участником судьбоносного процесса, который совсем скоро состоится в нашей стране.

- Каждый из нас - частичка большой страны, - говорит Яна Сагитова, студентка МАГУ. - Если каждый придёт на выборы, проголосует, выскажет своё мнение, то это и будет вклад в развитие страны.

Флешмоб набирает обороты. Всем желающим предоставлена возможность уже сейчас проверить свои идеи на практике, сфотографировавшись с фоторамкой, которая будет участвовать в конкурсе 18 марта. Проект «Фото на выборах» в Мурманской области проводится в восьми городах. В нём смогут принять участие все желающие старше 18 лет.