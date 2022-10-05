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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.22 19:30

Студенты МАГУ написали уже около ста семидесяти писем военнослужащим, находящимся на территории Донбасса

Мы напоминаем о том, что каждый житель региона может оказать психологическую помощь военнослужащим на Донбассе, участвуя во всероссийской акции «Письмо солдату», которая сегодня продолжается до сих пор в рамках открытия Центра ситуационной помощи на базе Арктического университета.

Жители региона могут поддержать моральный дух наших бойцов, участников специальной военной операции не только приняв участие в сборе средств или гуманитарной помощи, но и написав на передовую хотя бы пару строк.

Артём Платонов, студент-первокурсник колледжа МАГУ: «Я пожелал успехов. Сказал, что их здесь очень ждут и любят, чтобы они по скорее возвращались, что мы будем держать за них кулачки, чтобы они были целыми и невредимыми».

Студенты Мурманского арктического государственного университета стали участниками акции «Письмо солдату», которая стартовала ещё весной, а вот ситуационный центр на базе вуза открыли только сейчас.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Во-первых, мы, как университет и как организация, которая ответственна за наших обучающихся, создали в первую очередь ситуационный центр. Ситуационный центр был создан по запросу администрации, но силами студентов».

Учащиеся третьих и четвертых курсов университета объединились для оказания психологической, юридической, образовательной поддержки, а также для оказания консультаций по вопросам частичной мобилизации.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Мы выдали всем студентам очной формы обучения, тем, кто имеет право на отсрочку, справку. Это сделано впервые для того, чтобы для военкомата однозначным были подтверждены права наших студентов».

По словам проректора по молодёжной политике высшего учебного заведения, ситуационный центр начал работу по выявлению ситуаций, когда у студента была отсрочка, но его пригласили в военкомат.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Мы решили подключиться к всероссийской акции взаимопомощи, «Мы вместе» создали на базе университета МАГУ штаб, подключились к работе регионального штаба «Мы вместе».

Работы предстоит много, потому что добавятся ещё и региональные запросы. Студенты МАГУ написали уже около ста семидесяти писем военнослужащим, находящимся на территории Донбасса. Обратиться за помощью можно по телефону общественной приёмной 69-33-00 и по «горячей линии» 122.

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