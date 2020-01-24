Студенты МАГУ отпраздновали Татьянин день на свежем воздухе

Эстафета по празднованию Дня российского студенчества стартовала. Студенты Мурманского государственного арктического университета решили оригинально отметить свой «профессиональный» праздник, не испугались мороза и провели его на крыльце альма-матер.

В честь Дня святой Татьяны десятки студентов собрались возле одного из корпусов МАГУ, крыльцо которого послужило им импровизированной сценой. Ребята показали, что умеют не только внимательно слушать преподавателей и конспектировать лекции, но и повеселиться от души.

Это беззаботное студенческое время, наверняка им запомниться не зубрежкой или благословенным сном за последними партами, а дружбой, головокружительной любовью и затеями.

Ирина Шадрина, врио ректора МАГУ: «Студенты сами делают себе праздник, они готовят сценарий, они понимают, что на них накладывается ответственность, они энтузиасты, они заводилы, волонтёры. Студенческие годы - это движение и мы это поддерживаем».

Студенческий праздник совпадает с учебным календарём, 25 января -последний день 21-й учебной недели, когда подходит к концу экзаменационная сессии, после которой наступают долгожданные зимние каникулы.

Валерия Ваганова, студентка МАГУ: «Сейчас у нас идёт сессионный период, но у нас есть повод отвлечься и с новыми силами и чистым взглядом подойти к учебным дисциплинам и материалам, которые мы повторяем».

Согласно сложившимся приметам, в Татьянин день нельзя садиться за учебники. Чтобы во время экзамена студенту сопутствовала удача, нужно высунуться в открытое окно с зачёткой и покричать «Халява, приди!». Прохожим положено кричать «Уже в пути». Услышать такой ответ, считается самой точной гарантией отлично сданной сессии.