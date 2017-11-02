Студенты МАГУ помогают реализовать проект «Сосед мудрого возраста»

Учиться никогда не поздно! В Мурманском арктическом государственном университете стартовал очередной этап акции по обучению старшего поколения компьютерной грамотности «Сосед мудрого возраста». Она реализуется в Мурманске уже пятый год и с каждым разом набирает всё большую популярность.

На курсах пенсионеров обучают азам работы на компьютере и более сложных и современных гаджетах.

Компьютерные классы МАГУ по вечерам каждой среды и пятницы заполнены, что называется под завязку. Сегодня здесь стартовал очередной этап совместной акции регионального отделения партии «Единая Россия» и «Союза пенсионеров» – «Сосед мудрого возраста». Её цель – обучить старшее поколение азам компьютерных технологий. Это даёт пожилым северянам возможность не потерять связь с окружающим миром и идти в ногу со временем.

- Если раньше к нам приходили и спрашивали, например, как связаться по скайпу со своими близкими, то сейчас всё больше и больше возникает вопросов по работе на портале Госуслуг, электронной записи к врачу, возможности покупки билетов через Интернет, возможности презентации своих творческих наработок, созданию своих страничек, поиску своих школьных друзей и друзей детства, - рассказывает Ольга Аленина, председатель регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» по Мурманской области.

У организаторов занятий разработана своя методика. В роли преподавателей выступают волонтеры-студенты МАГУ, с каждым пенсионером занимается специально закрепленный человек.

- Здесь задействованы студенты, которые обучаются по направлению социальной работы, социологии, психологии, организация работы с молодёжью, - поясняет Татьяна Тегалева, преподаватель кафедры философии и социальных наук МАГУ. – В основном, здесь студенты, которые ведут занятия по принципу человек-человек.

Пары для занятий формируются по взаимной симпатии – так будет больше доверия между учеником и преподавателем. А значит, и результат будут более весомым. Все обучаются по индивидуальной программе.

Обучение компьютерной грамотности организовано в два этапа – весной и осенью. Всего курс длится 36 часов. После его завершению все «ученики» получат диплом. С ним они могут поехать на Всероссийские соревнования по компьютерному многоборью, которые ежегодно проходят в разных городах страны.

Проекту «Сосед мудрого возраста» уже 5 лет. И с каждым годом принять участие в нём высказывает всё больше пенсионеров. Группы слушателей на осень уже сформированы, но весной будет новый набор.