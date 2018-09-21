Студенты МАГУ прошли «От студзачёта - к знаку отличия ГТО»

Федеральный проект «От студзачёта к знаку отличия ГТО» проходит по всей стране. В нём принимают участие 220 вузов, в том числе и Мурманский арктический государственных университет. Сегодня на Центральном стадионе профсоюзов сотни первокурсников университета присоединились к Всероссийской акции и проверяли свои силы, физическую подготовку.

На стадионе профсоюзов сегодня многолюдно. Здесь собрали всех первокурсников арктического университета. Студенты щурятся от яркого утреннего солнца и пытаются понять, что же им предстоит делать ближайшие несколько часов.

- Это традиционное мероприятие в нашем вузе. Оно проходит ежегодно, - говорит Наталья Ерохова, заведующая кафедрой физкультуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ. - Оно посвящено нашим первокурсникам, которые поступили в этом году в университет. Отличие этого года только в том, что мы впервые вступили в федеральный проект «От студзачёта - к значку ГТО», поэтому данное мероприятие мы приурочили к этому проекту. Сегодня мы проводим свой региональный этап, который позволит выявить лучших ребят, которые смогут в дальнейшем принять участие во Всероссийском этапе данного проекта.

Состязания студентов напоминают сдачу нормативов ГТО. Среди дисциплин: бег на 100 метров, прыжки в длину, подъём туловища, отжимания и рывок гири для юношей. За ребятами будут наблюдать профессиональные тренеры, которые отметят сильнейших и будут выбирать из них тех, кто войдёт в состав университетских сборных.

- Сейчас профессиональные тренеры отсмотрят тех, кто в состоянии заниматься повышенными нагрузками, у кого есть какая-то предрасположенность к каким-либо видам спорта, - говорит Андрей Сергеев, ректор МАГУ. - Они всегда это делают. Мне сейчас сказали, что среди ребят есть хорошие профессиональные спортсмены и, самое главное, ребята готовы участвовать в разных соревнованиях и заниматься физической культурой и спортом.

Главные спортивные конкуренты МАГУ в Мурманске - «высшая мореходка». Сборные вузов не раз сходились на полях соревнований. Но что удивительно, по данным Студенческой ассоциации России, которая имеет отношение и к организации этого проекта, в Мурманской области нет ни одного спортивного студенческого клуба. Ошибка это или досадный факт, сказать сложно, ведь, например, в арктическом университете есть своя команда «Олимпия». Но на настроение молодых людей, сегодня сдающих нормативы, такая информация вряд ли повлияет.