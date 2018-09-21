ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Одиночество, или Почему я один, почему я одна?МЭР обещает, что рост платежа за ЖКУ в 2019 году не превысит 4%, но повышение произойдёт с 1 января
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.18 19:30

Студенты МАГУ прошли «От студзачёта - к знаку отличия ГТО»

Федеральный проект «От студзачёта к знаку отличия ГТО» проходит по всей стране. В нём принимают участие 220 вузов, в том числе и Мурманский арктический государственных университет. Сегодня на Центральном стадионе профсоюзов сотни первокурсников университета присоединились к Всероссийской акции и проверяли свои силы, физическую подготовку.

На стадионе профсоюзов сегодня многолюдно. Здесь собрали всех первокурсников арктического университета. Студенты щурятся от яркого утреннего солнца и пытаются понять, что же им предстоит делать ближайшие несколько часов. 

- Это традиционное мероприятие в нашем вузе. Оно проходит ежегодно, - говорит Наталья Ерохова, заведующая кафедрой физкультуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ. - Оно посвящено нашим первокурсникам, которые поступили в этом году в университет. Отличие этого года только в том, что мы впервые вступили в федеральный проект «От студзачёта - к значку ГТО», поэтому данное мероприятие мы приурочили к этому проекту. Сегодня мы проводим свой региональный этап, который позволит выявить лучших ребят, которые смогут в дальнейшем принять участие во Всероссийском этапе данного проекта.

Состязания студентов напоминают сдачу нормативов ГТО. Среди дисциплин: бег на 100 метров, прыжки в длину, подъём туловища, отжимания и рывок гири для юношей. За ребятами будут наблюдать профессиональные тренеры, которые отметят сильнейших и будут выбирать из них тех, кто войдёт в состав университетских сборных.

- Сейчас профессиональные тренеры отсмотрят тех, кто в состоянии заниматься повышенными нагрузками, у кого есть какая-то предрасположенность к каким-либо видам спорта, - говорит Андрей Сергеев, ректор МАГУ. - Они всегда это делают. Мне сейчас сказали, что среди ребят есть хорошие профессиональные спортсмены и, самое главное, ребята готовы участвовать в разных соревнованиях и заниматься физической культурой и спортом.

Главные спортивные конкуренты МАГУ в Мурманске - «высшая мореходка». Сборные вузов не раз сходились на полях соревнований. Но что удивительно, по данным Студенческой ассоциации России, которая имеет отношение и к организации этого проекта,  в Мурманской области нет ни одного спортивного студенческого клуба. Ошибка это или досадный факт, сказать сложно, ведь, например,  в арктическом университете есть своя команда «Олимпия». Но на настроение молодых людей, сегодня  сдающих нормативы, такая информация вряд ли повлияет.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Миха
21.09.18 07:47
что-то я ещё не видел доброго напутствия губернатора своим министрам, что надо прислушиваться к мнению граждан, что надо быть ближе к народу
Комментарий к новости:«Дело врачей» разгорается в Мурманске
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:38
Я гл инженер Севрыбы. В июле месяце этого года была проверка нашей больницы фондом обязательного медицинского страхования (тфмос). В результате проверки выяснено, что за 17 год мы вылечили где-то на 3
Комментарий к новости:«Дело врачей» разгорается в Мурманске
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:09
Вот за это Татаркулова и уволили-он хочет людей лечить, а не отправлять на кладбище. В отличии от нашего фонда обязательного медицинского страхования и поддерживающего его минздрава. Мой тлф 921 734 5
Комментарий к новости:«Дело врачей» разгорается в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:00«Медленное ТВ-Камин».04:15Городские хроники (12+)04:35«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиЗначительных изменений цен на моторное топливо в Мурманской области за прошедшую неделю не произошло-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 32 копейки-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 сентября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыКоррупционеры «поделятся» с Пенсионным фондом России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 42 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика