Студенты МАУ медицинского направления приступили к практическим занятиям в Мурманской областной больнице

Сейчас они проходят курс по гастроэнтерологии.

Екатерина Эрш - будущий врач-инфекционист. Сейчас она проходит практику в гастроэнтерологическом отделении Мурманской областной больницы. Выбранный девушкой профиль, как и многое в медицине, требует не только знаний теории, но и опыта работы, а его можно получить только при взаимодействии с лечащими врачами и конечно пациентами.

Екатерина Эрш, студентка 5 курса МАУ: «Гастроэнтерология, если в неё углубляться как положено, это достаточно сложная тема, потому что гастроэнтерология и терапия идут рука об руку. Плюс, есть ещё разные аспекты и сложности в диагностике. Часто у этих пациентов сопутствующие заболевания, конечно, всё, что касается гастро-болезней – это тяжело, но интересно».

Врач-гастроэнтеролог Ольга Волкова берёт на обучение уже не первый поток студентов. По словам специалиста, к практикантам большинство пациентов относится с пониманием, в любом случае их работу контролирует специалист.

Ольга Волкова, врач-гастроэнтеролог Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Безусловно, это будет большое подспорье в наших заполярных условиях, когда свои кадры учатся и понимают специфику нашего региона. Это большой плюс. Я вижу в них таких интересующихся людей неравнодушных к людям, пациентам будущим. Я очень довольна, что у нас такое есть».

После выпуска студентов ждёт интернатура, где они сами будут лечить пациентов, и многие уже определились с выбором места.

Большинство воспитанников направления лечебное-дело Мурманского арктического университета останется в Заполярье, а кто-то из них и вовсе придёт в отделение гастроэнтерологии к Ольге Волковой.