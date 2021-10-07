Студенты-медики из Мурманского арктического государственного университета расскажут северянам о том, как сохранить здоровье

Простым и доступным языком, с помощью видеороликов, начинающие специалисты будут развенчивать мифы, давать полезные советы, объяснять о сложных болезнях, их диагностике и лечении.

Студенты в белых халатах, а в основном это первокурсники, обучаются по специальности «Лечебное дело». Каждый из них в будущем выберет специальность: станет офтальмологом, психиатром или терапевтом.

Никита Ермаков объединил самых активных будущих врачей Мурманского государственного арктического университета. Представители самой гуманной профессии запишут видеоролики, в которых понятным языком расскажут о здоровье.

Никита Ермаков, председатель объединения «Студенты-медики. Город Мурманск»: «Мы будем проводить цикл мероприятий, около 8-9, во время которых будем отвечать на вопросы. Мы будем приглашать специалистов, мастеров своего дела, врачей с огромным опытом, которые будут вести семинары».

Такой проект стал возможным благодаря полученному от комитета молодёжной политики Мурманской области гранту. Теперь творческие работы инициативных студентов смогут составить серьёзную конкуренцию популярным медицинским телепередачам. Их видео будут затрагивать не только диагностику и профилактику заболеваний, но и раскрывать специфику болезней, характерных для северных широт.

Евгений Шмидт, заместитель председатель объединения «Студенты-медики. Город Мурманск»: «Мы будем снимать видео на медицинскую тематику, и рассказывать о специальностях. В связи с ковидом это очень востребовано в плане профилактики, чтобы разгрузить действующий медперсонал».

Обратиться к студентам-медикам за консультацией можно уже сейчас. Найти их просто, достаточно зайти в соцсети и оставить обращение в сообществе «Студенты-медики. Город Мурманск».