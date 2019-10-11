Студенты-медики посетили областную больницу

Главный врач мурманской областной клинической больницы Александпра Будова прочитала первую лекцию для первых в истории Мурманска студентов-медиков. Почему вчерашние школьники и опытные фельдшеры выбрали для получения высшего образования не известные российские вузы, а родной регион, расскажем далее.

Студенты из МАГУ знакомятся с аппаратами лучевой диагностики, пока только слушают и смотрят. Сегодня будущие врачи пришли в областную больницу с экскурсией. Опорный ВУЗ получил лицензию на обучение по направлению «Лечебное дело» только в этом году, это первая в истории Мурманской области группа студентов-медиков. Многие из первокурсников уже хорошо знакомы с системой, потому что работали в ней.

СХ Дмитрий Куклин, студент 1 курса направления «Лечебное дело» МАГУ: «Работал в городе Кировске, где шахтеры, осведомлен, очень хорошо знаю проблемы края, какие-то особенности заболеваний северян. Сам я работаю на текущий момент в областной станции скорой медицинской помощи, я фельдшер выездной бригады, плотно работаю с населением, в городе Мурманске работаю 6 лет и прекрасно контактирую с населением, вижу проблемы, вижу дефициты».

Вчерашние школьники, а сегодня студенты-первокурсники не жалеют, что выбрали МАГУ. Ребята говорят, что очень рады, что профессию мечты теперь можно получить в родном регионе. Для этого нужно лишь хорошо учиться и сдать ЕГЭ на высокие баллы. Несмотря на первый год набора, конкурс все-таки был.

Полина Гаврилова, студентка 1 курса направления «Лечебное дело» МАГУ: «Я мечтала уже давно поступить в медицинский, потому что несколько лет тому назад я училась в ДТШ, и встал вопрос: либо я заканчиваю ДТШ, либо иду по специальности медицины, я выбрала медицину так как давно мечтала об этом».

Скептики сомневаются в качестве местного медицинского образования, но опытные врачи заверяют, обучение идет по государственным стандартам и не уступает столичному. Для студентов вуз также закупил оборудование на сумму более 5 миллионов рублей.

Юрий Закревский, доктор медицинских наук, врач-нейрохирург высшей категории, руководитель направления обучения «Лечебное дело» МАГУ: «Студенты попались с высокой степенью мотивировки, я повторяю, уровень образования, очень заинтересованы в обучении, «советские отличники», с таким интеллектом они, это удивительно, материал, заинтересованы в практической деятельности, сейчас мы уже начали практические занятия по анатомии».

Для обучения и практики студентов «лечебного дела» открыты двери мурманских больниц, лекции ребятам читают опытные медики и даже главный врач областной больницы Александра Будова. К своей первой лекции она готовилась на протяжении месяца, искала интересные источники, чтобы увлечь первокурсников дисциплиной «Введение в специальность».

Александра Будова, главный врач Мурманской областной клинической больницы: «Сегодня я буду рассказывать о введении в специальность, что такое медицина, что такое здравоохранения, почему медицина и здравоохранение это особые предметы, почему их надо изучать, с чего начиналась медицина и ее история, особые требования к врачам с точки зрения морально-этических и нравственных особенностей и с точки зрения внешнего вида в том числе, это важно».

Подготовка будущих врачей ведется в партнерстве с медицинским колледжем, архангельским медицинским университетом при содействии Правительства региона.