Студенты МГТУ весело встречают весну

Уже в это воскресенье вся страна отметит праздник широкой Масленицы. Однако, есть и те, кто решил заранее встретить весну. Студенты Мурманского государственного технического университета совместно с работниками Дома культуры Ленинского округа организовали для всех учащихся и педагогов праздник Масленицы.

На плацу МГТУ весело и шумно, здесь состоялось празднование Масленицы. Всех студентов, курсантов и преподавателей встречали песнями и танцами, а неподалеку от основных событий расположились столы с горячим чаем, пряниками и символом праздника - блинами. Все желающие могли угоститься ими, а после принять участие в интересных конкурсах, организованных сотрудниками Дома культуры Ленинского округа.

Ректор университета Сергей Агарков поздравил всех присутствующих с праздником и тем самым дал начало торжеству. Он отметил, что Масленица даёт старт окончанию зимы. Этот праздник по праву можно назвать одним из самых народных и светлых событий в нашей стране.

Эмоции и впечатления от праздника у всех участников остались только положительные.

Праздник Широкой Масленицы запомнится её участникам весёлыми забавами, песнями, танцами и, конечно же, вкусными угощениями, специально приготовленными в столовой университета. Хотя по правилам технике пожарной безопасности на территории учреждения нельзя было сжечь Масленицу, но это не помешало студентам и преподавателям отлично провести время и встретить весну.