Студенты Мурманского арктического университета изнутри увидели работу «Мурманскавтодора»

Будущие инженеры строители прошли практику в крупнейшей дорожной организации области благодаря образовательной программе по профилю «Автомобильные дороги», которая стартовала в 2020 году.

Студенты не только познакомились со спецификой потенциальной работы, но и понаблюдали за реализацией нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ребята выезжали на объекты ремонта, общались со специалистами, следили за тем, как происходит укладка асфальтобетонной смеси и какими техниками владеют мастера.

Для молодого поколения это ценный опыт, который пригодится в будущем, а для компании взаимодействие с потенциальными кадрами.