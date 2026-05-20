Студенты Мурманского кооперативного техникума встретились с представителями регионального отделения партии ЛДПР и депутатом Госдумы Марией Харченко

Во время открытого диалога гости пообщались со студентами техникума и ответили на их опросы.

Ключевыми темами встречи с молодёжью стали предложение Леонида Слуцкого о снижении до 3% ипотеки для граждан до 35 лет, обсуждение нехватки общественных пространств и развитие инфраструктуры.

Как отметила депутат Государственной Думы Мария Харченко, такие беседы дают возможность получить обратную связь, а неравнодушные студенты после них часто приходят в партию ЛДПР, становятся активистами и даже кандидатами в депутаты. И это не просто слова, так как сама Мария Борисовна решила связать свою жизнь с политикой после аналогичной встречи.

Мария Харченко, депутат Государственной Думы РФ от партии ЛДПР: «Для нас очень важно получить обратную связь от молодёжи и понять, что сегодня им не хватает для того, чтобы учиться, создавать семьи, оставаться в своих регионах. На таких встречах - живых, открытых мы получаем от них обратную связь и спрашиваем их мнение о тех инициативах, которые мы сегодня предлагаем».

Участники обсуждали и другие вопросы актуальные для Мурманской области. Например, почему в региональном вузе отсутствуют бюджетные места по направлению «Юриспруденция» в этом учебном году.

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе: «Юридический факультет у нас только платное образование, поэтому этот вопрос мы будем обязательно поднимать на уровне Министерства образования. Наша инициатива, добиться, чтобы бюджетные места, хоть немного, но всё-таки у нас появились».

Студенты отметили, что депутаты ЛДПР искренне переживают за будущее молодых северян и делают всё, чтобы ребята оставались в Мурманской области и развивались здесь.

По мнению участников встречи, такие диалоги помогают выстраивать доверие и совместно искать решения.

Алексей Гавриленко, студент Мурманского кооперативного техникума: «Я увидел то, что депутаты ЛДПР на самом деле переживают за молодёжь, хочет знать о том, что молодёжь думает. Про тот же Мурманск: они переживают за то, что из Мурманска могут уехать в другие города, чего они на самом деле не хотят, по ним это видно. Они очень стараются, думают, предлагают свои варианты».

Как отметил представители партии, встречи с молодёжью представители ЛДПР в Мурманской области проводят регулярно.