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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.05.23 19:30

Студенты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени Месяцева в преддверии 9 мая провели праздничный концерт

Талантливая молодёжь показала спектакль о войне, созданный по собственному сценарию.

Спектакль «Злые игры войны» полностью создан студентов МГТУ и колледжа имени Месяцева. Они вместе писали сценарий и дружно занимались постановкой в кругу творческой команды.

Иван Плаунов, специалист по молодёжной политике МГТУ: «Ребята отыгрывают все сцены великолепно. У них слаженная работа. Они и танцуют, и поют. Отыгрывают, как актёры, хорошо».

Действительно, в спектакле есть и танцевальные сцены, но главное, это история людей на страшной войне. Студентка МГТУ Яна Воробьева играет роль партизанки. Девушка признается, что прониклась судьбой героини и искренне переживала каждый сюжетный поворот. Однако, Яна уверена, что всегда нужно биться до конца, как бы не было трудно.

Яна Воробьева, студентка МГТУ: «Я, конечно, не могу прочувствовать то, что чувствовали они. Но в данной атмосфере я понимаю, что искренне чувствую этот страх и будто переношусь в те года. Будто, это всё на самом деле происходит со мной».

Театральные концерты в преддверии 9 мая – давняя традиция у студентов МГТУ и колледжа им. Месяцева. Каждый учащийся здесь знает, что во времена войны сотрудники университета служили на фронте. Даже стены колледжа помнят те события, ведь здесь был госпиталь для раненых.

Мария Князева, и.о. ректора МГТУ: «Почти у всех этих курсантов и студентов есть родственник, который был связан с Великой Отечественной войной, ребята несут и берегут в своей жизни эту память. И стены это всё помнят. Для нас это очень важно, мы это всегда отмечаем на всех встречах с нашими студентами».

Помимо организации праздничного спектакля, студенты МГТУ всегда участвуют в параде, который проходит в центре Мурманска 9 мая.

 

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