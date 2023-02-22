Студенты Мурманского педагогического колледжа приняли участие во всероссийской акции «Письмо солдату»

Они подготовили и отправили письма поддержки росгвардейцам – участникам спецоперации.

Ребята написали и передали более 100 писем со словами поддержки. Они поблагодарили сотрудников и военнослужащих ведомства за то, что они защищают нашу Родину и отстаивают её интересы.

Ранее в зону проведения СВО росгвардейцам уже неоднократно доставляли письма полевой почтой. Бойцы отмечают важность таких посланий, ведь на передовой любая весточка с Родины, любые слова поддержки дорогого стоят. Это придаёт сил, уверенности, помогает двигаться дальше.