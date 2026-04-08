Студенты Мурманского строительного колледжа имени Момота приняли участие в мероприятии в рамках проекта «На защите рубежей»

Оно было посвящено 84-летию 82 отделения Рестикентского пограничного отряда пограничных войск.

Надежда Бессонова, директор Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота: «Мы должны помнить, чтить наших героев, наши студенты смогут донести это будущему поколению».

Студентам колледжа рассказали о малоизвестных страницах пограничной истории в Арктике. Например, о ходе военных действий на Рестикентском направлении.

Александр Кремнев, председатель Фонда сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив «Долг.Честь.Отечество» имени М.Г. Орешеты: «Враг ни прошёл, три с половиной тысячи не смогли подойти и окружить наш дорогой город Мурманск. Об этом и расскажем детям».

Георгий Железников, председатель Межрегиональной общественной организации «Пограничники Арктики»: «Мы немного расскажем об истории этих боёв, какая была обстановка на границе в то время, какие задачи выполняли пограничники, что сейчас там находится. Необходимо молодёжи рассказывать о героической истории Заполярья, чтобы они её знали, уважали, и пытались сохранить».

Помимо развития поискового движения на встрече также рассказали о работе, которая проводится над восстановлением мемориальных объектов Заполярья.