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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.18 19:30

Студенты опорного вуза написали этнодиктант

Как саамы называют Деда Мороза, какие традиционные промыслы у поморов и что такое эчпочмак? Участники всероссийского этнографического диктанта ответили на вопросы, связанные с историей и культурой народов всей страны.

«Народов много, а страна одна!» - проверить свои знания о культурных традициях, обычаях и истории России можно написав «Большой этнографический диктант». Масштабная акция проводится во всех регионах в преддверии Дня народного единства. Одной из площадок этнодиктанта в Мурманске стал главный корпус Арктического университета. Здесь участникам предстояло ответить на вопросы теста.

Студенты опорного вуза рассказывают, что специально к испытанию не готовились, надеются, что им помогут знания, полученные на лекциях.

По словам организаторов, обычно участники правильно отвечают на половину заданий анкеты. Но многие студенты на оценку смотрят философски, даже если она не оправдает ожиданий, отчаиваться не нужно, это повод освежить знания и проштудировать онлайн энциклопедии.

Тема культур и традиций народов огромной России неисчерпаема и, кончено, не может уместиться в 30 вопросах. Но после диктанта, ребята, наверняка, прочтут в интернете правильные ответы. И узнают, кого можно назвать малочисленным народом, что такое эчпочмак, где в России старейшая мечеть и как саамы называют деда Мороза.

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