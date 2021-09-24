Студенты первого курса Мурманского арктического государственного университета выходят на День здоровья

На протяжении 10 лет первокурсникам МАГУ организуют обряд посвящения. Испытания при этом студенты проходят весьма полезные и даже приятые - их ждёт большой спортивный праздник, а не чудачества как в голливудских молодёжных фильмах.

Ирина Шадрина, ректор МАГУ: «У нас очень активный спортивный университет, хотя есть всего лишь одна кафедра, которая воспитывает студентов. Но есть около восьми спортивных объединений, практически по всем видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, сноубордисты. В общем, ребята всех мастей, спортсмены всех рангов. И естественно, первокурсников приобщаем к тому, чтобы быть спортсменами».

Именно поэтому здесь есть свой спортклуб «Олимпия», в котором студенты занимаются по различным направлениям.

На празднике первокурсников ждут разминка, забег и различные эстафеты. Событие организуют на свежем воздухе, арендуя стадион.

Ольга Чернова, руководитель спортивного студенческого клуба «Олимпия» МАГУ: «Мы ежегодно собираем первокурсников, чтобы проверить насколько они у нас активные. Приучить их к здоровому образу жизни, чтобы они всегда были активные, занимали призовые места и начинали сентябрьские дни со спорта. Мы на достаточно высоком уровне показываем различные результаты. Наш спортивный клуб ежегодно принимает участие в городских, областных и также всероссийских соревнованиях».

Немаловажно и то, что, соревнуясь, студенты налаживают и дружеские связи. Спорт – дело командное. А для первокурсников очень важно найти единомышленников, чтобы вместе активно и весело двигаться вперед к новым знаниям.