Студенты присматриваются к будущей профессии в Росгвардии

У студентов-юристов Мурманского арктического государственного университета появилась возможность проходить практику в Росгвардии. Соответствующее соглашение подписали врио ректора и начальник Управления федеральной службы.

Перед тем, как подписать соглашение с арктическим университетом, сотрудники Росгвардии провели ознакомительную беседу со студентами 2-3-х курсов направления «Юриспруденция». Своих будущих возможных работодателей и коллег ребята слушали с большим интересом, ведь для них – это возможность получить хорошую высокооплачиваемую должность, а для Росгвардии - высококвалифицированные кадры.

Эрик Хисматуллин, начальник Управления Росгвардии по Мурманской области: «Нам хотелось бы видеть подготовку кадров для службы в Росгвардии. Тем более мы знаем, что МАГУ готовит достаточно высококвалифицированные кадры, которые способны выполнять задачи, поставленные перед нами нашим правительством».

Учебный процесс студентов на 50% состоит из практики, во время которой ребята смогут попробовать себя в профессии, получат необходимые знания и поймут, хотят ли они в дальнейшем связать жизнь со службой в силовых органах.

Ирина Шадрина, врио ректора МАГУ: «То, что мы даём в теории, мы сразу же переводим в практико-ориентированное обучение. Все студенты, получившие свои практические знания в плане юриспруденции, общественного порядка, знания определенных тематических юридических аспектов, будут их применять на практике. Это очень удобно, это необходимо».

Пройти практику в Росгвардии смогут как юноши, так и девушки. Федеральная служба готова ознакомить студентов с особенностями работы по различным направлениям - от обеспечения безопасности объектов государственной важности до лицензирования и контроля над оборотом оружия.