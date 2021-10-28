Студенты рабочих профессий осваивают новые мастерские

Новые современные мастерские в Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота помогут студентам рабочих профессий освоить востребованные специальности. Уже сейчас выпускников образовательного учреждения готовы принять десятки предприятий Мурманска и региона.

Студенты Мурманского строительного колледжа имени Момота склонились над двигателем - их задача устранить неполадку как можно скорее. И пусть руки запачканы машинным маслом, зато в глазах азарт и желание опередить команду соперников.

Получать профессии по рабочим специальностям здесь – одно удовольствие. Подтверждение тому новая мастерская «Обслуживание тяжёлой техники» для которой приобрели современный погрузчик и бульдозер. Теперь юноши смогут освоить устройство гидравлической системы и даже «электронику». Специалистов уже ждут ведущие предприятия региона.

Маргарита Ковалева, директор Управления дорожного хозяйства города Мурманск: «УДХ занимается содержанием улиц и исполняет две федеральные программы. У нас в БКД и ФКГС штатная численность 930 человек, и мы постоянно нуждаемся в кадрах».

Также в колледже заработали ещё 3 мастерские. Одна из них помогает студентам освоить BIM-технологии. Без использования интеллектуальных 3D-моделей скоро трудно будет представить строительство крупных объектов.

Александра Карпова, и.о. министра строительства Мурманской области: «Все контракты подрядчики обязаны выполнять в условиях бим-моделирования –новый механизм. М мы тоже его изучаем, отправляем своих специалистов. С 1 января будем использовать его в работе».

Получать рабочую профессию сейчас не только престижно, но ещё и очень выгодно. Уже на начальном этапе, будучи студентами, молодые специалисты могут рассчитывать на достойную зарплату.

Новые мастерские строительного колледжа помогут решить кадровую проблему региона. Студенты смогут оттачивать навыки на производственных участках на конкретном оборудовании, на котором они будут в дальнейшем работать.