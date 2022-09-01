Студенты Северо-Западного института (филиал) Московского Гуманитарно-экономического института уверенно смотрят в будущее

1 сентября отметили и во всех вузах региона. Северо-Западный институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета не стал исключением.

Анна Макарова, студентка 2 курса юридического факультета Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «Я слышала очень много положительных отзывов по поводу университета. Говорили, что в нём очень сильный преподавательский состав. Не могу не отметить факт того, что визуально, когда проезжаем мимо этого здания, оно очень ухоженное, красивое. Это то, что мне нужно было».

Анна Макарова, студентка 2 курса юридического факультета Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «У меня мама – юрист. Я смотрела на всё, что она делала, мне было интересно. Решила идти по стопам мамы, по её пройденной дорожке. Она мне очень и сейчас помогает».

В отличие от тех, кто уже успел познакомиться со студенческой жизнью, первокурсники с трепетом и волнением готовятся к предстоящему учебному году, а также делятся своими впечатлениями и ожиданиями.

Виктор Кожин, студент 1 курса юридического факультета Северо-западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «Планирую пойти в МВД, либо же на следователя. Эта работа сложная, но я, в принципе, готов ко всему».

Юридическое образование по-прежнему высоко котируется не только в нашем регионе, но и за его пределами. По словам директора вуза, с трудоустройством у выпускников проблем не возникает.

Татьяна Сахневич, директор Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «Вы знаете, сейчас наибольшим спросом, как ни странно, несмотря на всю критику, пользуется юриспруденция. И я могу сказать, что устраиваются наши выпускники очень хорошо. На сегодняшний день мы даже не можем сказать, что у нас нет не трудоустроенных выпускников. Наши специалисты устраиваются по всей России: в Калининграде, в Питере, в Волгограде. И это несмотря на то, что там есть филиал. По Мурманску пройдитесь, посмотрите, кто и где возглавляет - в основном это наши выпускники, чем мы очень гордимся».

В этом году учебное заведение приняло сто восемьдесят человек. Всего же в стенах института получают образование в общей сложности шестьсот двадцать студентов.

Ольга Рабчук, заведующая приёмной комиссии Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «Для них есть интернет, есть вай-фай, есть компьютерные классы. плюс у них есть «личный кабинет», где они регистрируются на сайте вуза. Это виртуальная образовательная среда. Там они соответственно могут заниматься и всю информацию получить по вузу. Допустим, если заболел, то можно получить задание. Можно связаться с деканатом по многим вопросам. Можно спокойно заниматься дома».

В институте создана современная учебная и методическая база для получения экономического, юридического и управленческого образования.