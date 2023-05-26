Студенты строительного колледжа пришли в гости в ТСН «Проспект»

Международный день соседей во дворе по проспекту Ленина, 48 горожане решили провести гостеприимно: пригласили на экскурсию по своему образцовому дому студентов строительного колледжа имени Момота.

Студенты колледжа имени Момота приехали на необычную экскурсию. Председатель ТСН «Проспект» рассказала им о том, как руководить домом, чтобы жильё было ухоженным.

Ребята прогулялись по чистому благоустроенному двору, осмотрели подъезд, в котором всё не просто уютно, безопасно и аккуратно, здесь даже есть лавочка для ожидания лифта. А подвал и теплопункт в доме оборудован по всем правилам санитарной безопасности.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «ТСЖ забетонировало пол в подвале, что исключает возможность проникновения грунтовых вод, появления блох, животных. Когда мы видим такой подвал, мы видим, что дом приведён в порядок. Это серьёзный показатель хорошей работы».

По словам министра Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, такой двор - не единственный в нашем городе.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Есть такие ТСЖ - одиночные дома. Например, «ТСЖ на Крупской», которое мы всё время показываем. Просто здесь показательно за счёт больших подвалов. Можно и мастерскую сделать. Что радует, количество таких домов увеличивается».

Это товарищество собственников недвижимости работает с 2011 года. Председатель Елена Жоголева взялась за дело совершенно без опыта такой работы, но с большим желанием всё изменить.

Елена Жоголева, председатель ТСН «Проспект»: «Это было решение вынужденное, потому что жители уже не хотели жить в таких домах, которые не обслуживались. Подъезды не отремонтированы, подвалы текущие. Крыша текла у нас, территория неухоженная. Было очень много проблем. Поэтому жители приняли решение создать товарищество».

Общими с остальными жильцами усилиями они ремонтировали и облагораживали сначала один дом, а потом и присоединившиеся остальные два. И вот, спустя несколько лет, ТСЖ стал практически образцовым. И сегодня студенты увидели результат, которого можно добиться благодаря ответственному отношению.