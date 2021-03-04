Студенты–переводчики посетили Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Мурманской области

Лингвистам показали основные рабочие помещения: кабинет дежурной смены, центральный пункт пожарной связи и селекторный зал, где проходят все оперативные совещания. Такая экскурсия организована в рамках сотрудничества между региональным ведомством МЧС и Мурманским арктическим государственным университетом.

Студенты-переводчики привлечены в качестве добровольцев. Ребята в составе оперативной дежурной смены в любой момент в режиме конференцсвязи готовы оказать помощь специалистам центра, если им приходится общаться с гражданами, не владеющими русским языком.