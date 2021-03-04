День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.21 19:30
Студенты–переводчики посетили Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Мурманской области
Лингвистам показали основные рабочие помещения: кабинет дежурной смены, центральный пункт пожарной связи и селекторный зал, где проходят все оперативные совещания. Такая экскурсия организована в рамках сотрудничества между региональным ведомством МЧС и Мурманским арктическим государственным университетом.
Студенты-переводчики привлечены в качестве добровольцев. Ребята в составе оперативной дежурной смены в любой момент в режиме конференцсвязи готовы оказать помощь специалистам центра, если им приходится общаться с гражданами, не владеющими русским языком.
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Последние комментарии
Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
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Владимир
03.03.21 22:10
Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое
Константин
26.02.21 14:19
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