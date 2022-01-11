Студия «Маячок» специализируется на детских мультфильмах

Мурманская анимационная студия предлагает детям и их родителям посмотреть мультфильмы, созданные начинающими мультипликаторами по мотивам народных сказок.

Анимационная студия «Маячок» была открыта в 2021 году на базе Дома культуры «Первомайский». Её участниками стали 27 детей. Они создали четыре мультфильма в разных техниках.

«Невеста-мышь» - кукольная анимация на основе карельской сказки. Ребята сделали не только декорации и кукол-актеров, но и подготовили обложку, а также помогли с монтажом.

«Заяц и ёж» - украинская народная сказка. В процессе работы ребята учились элементам петриковской росписи. Сказка выполнена в технике перекладной анимации.

Саамская сказка «Как саам на небо ходил» создана в пластилиновой анимации. А мультфильм «Под грибом» сделали ученики младшей группы по мотивам русской народной сказки. История о доброте и дружбе выполнена в стиле русского лубка.