Студия «МультиКола.51» сняла мультфильм про Трифона Печенгского

За 7 минут юные таланты и их взрослые помощники смогли рассказать историю удивительной жизни святого, пришедшего на Крайний Север Русского государства в XVI веке для крещения коренных жителей.

Авторы рисовали персонажей акварелью, применяли другие новшества. Так, вместо привычных детских голосов, в фильме звучит взрослый мужской голос - исходя из того, что главный герой мультика монах, его озвучил наместник Феодоритовского монастыря игумен Трифон (Михайловский).

Снег впервые был снят на видеокамеру, а не нарисован; бегущие облака изготавливали из шерстяных ниток. Для того, чтобы педагоги могли использовать произведения студии «МультиКола.51» в своей работе они размещены в свободном доступе на интернет-ресурсах благотворительной организации «Благо».