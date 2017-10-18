Студсовет провели в горсовете

Без них не обходится ни одно творческое событие в городе, они всегда готовы придумывать и воплощать в жизнь самые смелые и безрассудные идеи. К их мнению прислушиваются городские власти, а на работу таких активных и целеустремленных готова взять любая организация или предприятие. Речь идёт о студентах, которые уже с начальных курсов вливаются в бешеный ритм жизни, как родного учебного заведения, так и города.

Участники студенческих советов заняли места, на которых обычно сидят депутаты городского Совета. Именно здесь проходят заседания, где народные избранники решают важные для Мурманска политические вопросы, формируют бюджет, спорят о том, каким будет облик областного центра завтра. Судя по некоторой растерянности, читающейся на серьёзных лицах молодых людей, организаторы выбрали правильное место для первой в этом году встречи студсоветов.

- Студент, который попадает в мурманский городской студенческий совет, должен понимать, зачем он туда идёт, - отмечает Александра Филиппова, и.о. председателя МГСС. – Мы, в первую очередь, работаем сами на себя, мы сами себе организуем ту студенческую жизнь, которой хотелось бы жить.

На таких же собраниях приходится решать практические вопросы, подводить итоги работы и планировать дальнейшую деятельность. Творческая молодёжь, а другая в совет и не вступает, реализует вместе с профильным комитетом администрации города массу проектов, но главные - это «Студенческая среда» и «Лучший студент». Последний длится в течение всего учебного года, а выбирают самого одаренного только в мае.

Активные в общественной жизни города студенты охотно выступают в роли волонтёров. По мнению представителей власти, для воспитанников вузов и сузов такая работа полезна хотя бы в качестве жизненного, а может быть и трудового опыта. К тому же большинство ребят после выпуска останутся в Мурманске, а их активная гражданская позиция наверняка ещё пригодится при решении социальных проблем.