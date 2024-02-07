В честь Международного дня саамов в Мурманске подняли саамский флагПрезидент поручил изучить включение нескольких проектов в план развития Севморпути
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.24 19:30

«Ступеньки мастерства»: более 20 лет в столице Заполярья проводится конкурс для работников дошкольного образования

Очередное торжественное открытие конкурса состоялось в детском саду №50. Состязание так же является муниципальным этапом всероссийских конкурсов «Воспитатель года России» и «Педагогический дебют».

«Ступеньки мастерства» - название городского профессионального конкурса, торжественное открытие которого состоялось в мурманском детском саду №50. Участие в первом этапе испытания приняли 390 педагогов, среди них: воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные работники.

Виктория Власова, воспитатель детского сада №7 г. Мурманска: «От конкурса я ожидаю получить новый опыт, познакомиться с педагогами, которые действительно имеют высокий рейтинг в Мурманской области. Я думаю, что это достаточно хороший опыт, который я могу получить именно здесь».

В этом году в конкурс добавили ещё одну номинацию – «Педагогический дебют» для специалистов, которые работают меньше трёх лет.

По словам жюри, для педагогов важен не столько их творческий подход к выполнению заданий, сколько умение взаимодействовать с детьми.

Анна Аксёнова, начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска: «Как бы воспитатель или педагог не проводил презентации, мастер-классы, подготавливал какие-то виртуальные материалы к анализу, но самым главным является то, как он проведёт педагогические мероприятия с детьми, сможет ли он установить контакт с детьми, сможет ли он удержать их внимание на протяжении всего урока, сможет ли он у детей, которые видят его первый раз, вызвать интерес к себе и, как огонёчек, этот интерес поддержать».

Во второй этап прошел 21 специалист. А победителя конкурса определят 5 марта, их выберут в двух номинациях «Педагогический дебют» и «Воспитатель года».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали в два раза чаще верить в стабильность своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Самовольная постройка - новое в законодательстве
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Своя земля». Художественный сериал, 8 серия (16+)23:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Искать работу с высокой зарплатой стало проще: топ-3 городов-миллионников по доступности работы с высокой зарплатой-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 65 копеек, доллар укрепляется почти 47 копеек-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Самовольная постройка - новое в законодательстве
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика