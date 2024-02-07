«Ступеньки мастерства»: более 20 лет в столице Заполярья проводится конкурс для работников дошкольного образования

Очередное торжественное открытие конкурса состоялось в детском саду №50. Состязание так же является муниципальным этапом всероссийских конкурсов «Воспитатель года России» и «Педагогический дебют».

«Ступеньки мастерства» - название городского профессионального конкурса, торжественное открытие которого состоялось в мурманском детском саду №50. Участие в первом этапе испытания приняли 390 педагогов, среди них: воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные работники.

Виктория Власова, воспитатель детского сада №7 г. Мурманска: «От конкурса я ожидаю получить новый опыт, познакомиться с педагогами, которые действительно имеют высокий рейтинг в Мурманской области. Я думаю, что это достаточно хороший опыт, который я могу получить именно здесь».

В этом году в конкурс добавили ещё одну номинацию – «Педагогический дебют» для специалистов, которые работают меньше трёх лет.

По словам жюри, для педагогов важен не столько их творческий подход к выполнению заданий, сколько умение взаимодействовать с детьми.

Анна Аксёнова, начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска: «Как бы воспитатель или педагог не проводил презентации, мастер-классы, подготавливал какие-то виртуальные материалы к анализу, но самым главным является то, как он проведёт педагогические мероприятия с детьми, сможет ли он установить контакт с детьми, сможет ли он удержать их внимание на протяжении всего урока, сможет ли он у детей, которые видят его первый раз, вызвать интерес к себе и, как огонёчек, этот интерес поддержать».

Во второй этап прошел 21 специалист. А победителя конкурса определят 5 марта, их выберут в двух номинациях «Педагогический дебют» и «Воспитатель года».