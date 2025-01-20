Стяг Спасителя в знак благословения Господня передан сотрудникам военного следственного управления по Северному флоту

Церемония, безусловно, стала важным событием для офицеров, ведь они знают, насколько большое значение имеет религиозная составляющая в современных реалиях и, в частности, в условиях повышенных рисков, связанных со службой.

В Заполярье священнослужители Главного храма Вооружённых Сил освятили здание военного следственного управления по Северному флоту и памятный монумент военным следователям.

Церемония, безусловно, стала важным событием для офицеров, ведь они знают, насколько большое значение имеет религиозная составляющая в современных реалиях и, в частности, в условиях повышенных рисков, связанных со службой.

В рамках события священнослужителями храма сотрудникам управления был также передан стяг Спасителя в знак благословения Господня.