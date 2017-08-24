СУ СКР по Мурманской области отметил работу журналистов «Арктик-ТВ»

Награды лучшим - региональное Управление СКР ежегодно отмечает сотрудников СМИ, которые освещают деятельность заполярных детективов. Номинации разные: за оперативность, профессионализм и объективность в подаче информации. Среди номинантов – сотрудники «Арктик-ТВ».

Криминальные сюжеты – важный компонент любых выпусков новостей и нелёгкая работа для корреспондентов. Тут важна оперативность, крепкие нервы и плодотворное взаимодействие со следователями.

- Мы все прекрасно понимаем, что в настоящее время СМИ являются основным, если не единственным, источником получения информации гражданами о различных сферах жизни общества, - говорит Олег Коробов, и.о. руководителя СУ СКР по Мурманской области. - Именно из сообщений СМИ складывается представление о распространённости преступности, её характере и мерах, принимаемых органами правопорядка в борьбе с негативными явлениями в обществе.

За каждым шагом в расследовании громких уголовных дел следят и корреспонденты мурманских СМИ. А следственный комитет, остающийся одним из самых открытых ведомств в регионе, в свою очередь ежегодно отмечает тех журналистов, взаимоотношения с которыми были наиболее продуктивными.

- Грамотное, своевременное и систематическое информирование населения о работе СКР является необходимой основой деятельности нашего ведомства. Поэтому работа со СМИ на постоянной основе дня нас очень важна, - отмечает Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области.

На церемонии награждения в региональном управлении отметили и корреспондентов «Арктик-ТВ»: журналист Ирина Ремизова получила благодарственное письмо от и.о. руководителя Следственного управления, а шеф-редактор Вероника Селиверстова удостоена благодарности.