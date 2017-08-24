ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Скоро в школу! Распахнёт нам двери классСегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»24.08.17 19:30

СУ СКР по Мурманской области отметил работу журналистов «Арктик-ТВ»

Награды лучшим - региональное Управление СКР ежегодно отмечает сотрудников СМИ, которые освещают деятельность заполярных детективов. Номинации разные: за оперативность, профессионализм и объективность в подаче информации. Среди номинантов – сотрудники «Арктик-ТВ».

Криминальные сюжеты – важный компонент любых выпусков новостей и нелёгкая работа для корреспондентов. Тут важна оперативность, крепкие нервы и плодотворное взаимодействие со следователями.

- Мы все прекрасно понимаем, что в настоящее время СМИ являются основным, если не единственным, источником получения информации гражданами о различных сферах жизни общества, - говорит Олег Коробов, и.о. руководителя СУ СКР по Мурманской области. - Именно из сообщений СМИ складывается представление о распространённости преступности, её характере и мерах, принимаемых органами правопорядка в борьбе с  негативными явлениями в обществе.

За каждым шагом в расследовании громких уголовных дел следят и корреспонденты мурманских СМИ. А следственный комитет, остающийся одним из самых открытых ведомств  в регионе, в свою очередь ежегодно отмечает тех журналистов, взаимоотношения с которыми были наиболее продуктивными.

- Грамотное, своевременное и систематическое информирование населения о работе СКР является необходимой основой деятельности нашего ведомства.  Поэтому работа со СМИ на постоянной основе дня нас очень важна, - отмечает Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области.

На церемонии награждения в региональном управлении отметили и корреспондентов «Арктик-ТВ»: журналист Ирина Ремизова получила благодарственное письмо от и.о. руководителя Следственного управления, а шеф-редактор Вероника Селиверстова удостоена благодарности. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовал: 291 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Николай Игнатьевич
24.08.17 11:39
54 года! Очень мало ему было отпущено в этой жизни, но он успел сделать очень много для жителей Североморска.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:30Новости. Информационная программа.00:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)00:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжают снижаться цены на свежую капусту, морковь и репчатый лук-PRO ВалютуКурс евро вырос на 18 копеек, доллара – почти на 1 копейку-PRO ЭнергетикуВ Ковдорском районе «отправили на пенсию» три десятка опор ЛЭП-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 августа-PRO Нефть и газЗа шесть месяцев текущего года на шельфе России было добыто 13,6 млн тонн нефти-PRO ЗаконыЗа платёжной дисциплиной в сфере ЖКХ в режиме онлайн будет следить государственная информационная система
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика