Субботник с призами

В Мурманске стартовал новый городской конкурс «Мой чистый город». Победителей объявят в трёх номинациях: по объёму собранного мусора, площади убранной территории и количеству человек в команде.

К участию в конкурсе приглашаются общественные организации, предприятия и просто неравнодушные граждане. Участок для уборки конкурсанты могут выбрать сами.

Подробнее об общегородском проекте можно узнать на официальном сайте администрации города: citymurmansk.ru. Победителей конкурса наградят дипломами и ценными призами.

«Заявка подаётся до 30 августа текущего года, - напоминает Антон Набатов, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Её подать можно по адресу: ул. Профсоюзов, 20; кабинет 330, либо по электронной почте: krgh@citymurmansk.ru. До 10 сентября нужно предоставить фото- и видеотчёты по количеству собранного мусора и территориям, на которых наводилась чистота».