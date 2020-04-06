Субботники в этом году будут отменены, но это не повод отказываться от «генеральной уборки»

Теперь в Мурманской области нарушителям режима самоизоляции грозит административное наказание. Об этом ещё раз напомнил членам кабинета министрам и всем жителям региона губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве.

И уже стало традицией докладывать на оперативном совещании о состоянии заболевших. По словам министра Дмитрия Панычева, заразившиеся идут на поправку.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «17 человек продолжают у нас лечение в инфекционных отделениях, два из них в удовлетворительном состоянии, 15 - с легкой степенью течении заболевания. Остальные на самоизоляции».

6 апреля с затянувшихся дольше обычно каникул вышли на учёбу школьники, правда, уроки проводятся дистанционно – с ученикам педагоги общаются посредством мессенджеров электронной почты и видео конференций.

Если верить сообщениям в интернете, то ученики и родители столкнулись в первыми сложностями в освоении школьной программы по средствам современных технологий. Серверы перегружены. Министерство образования призвало всех отнестись к техническим сбоям терпеливо, а родителям осуществлять контроль за учебной деятельностью своих детей.

Отвечая на многочисленные вопросы педагогов, глава регионального Минобра Анна Головина заявила, что уменьшения зарплаты в связи с изменившимся графиком работы у учителей не будет.

Субботники в этом году будут отменены. Об этом заявил вице-губернатор Сердечкин, курирующий сферу ЖКХ. Муниципалитеты будут испытывать материальные трудности из-за недополученных от предпринимателей налогов и платежей, но это не повод отказываться от «генеральной уборки» после долгой зимы.

Возможно, как раз сейчас имеет смысл создать новые рабочие места для дворников и рабочих по благоустройству. Тем более что работы по созданию комфортной городской среды – строительству детских и спортивных площадок и созданию современных общественных пространств будут продолжены. Реализация нацпроектов, по словам губернатора, может стать драйвером экономики в регионе.