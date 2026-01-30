«Субсидии для пенсионеров»: в Мурманске успешно реализуется проект «Старшее поколение»

КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ: 7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВПочти у самой вершины Земли: дрейфующая станция СП-42 продолжает работу в Арктике
Какие субсидии доступны пенсионерам? Куда обращаться за ними? Когда и как получать? У людей старшего поколения вопросов много, но ответы найти не всегда легко. Для того, чтобы пожилые северяне были в курсе всех новостей, в Мурманске проводят полезные встречи в рамках проекта «Старшее поколение».

Татьяна Васильевна, северянка с активной жизненной позицией. Выйдя на пенсию, она остаётся в курсе актуальных новостей. В этом жительнице Мурманска помогает участие в проекте «Старшее поколение», в рамках которого проводят полезные встречи для людей её возраста.

Татьяна Чернова, участник встречи: «Меня привлекли работники библиотеки. Это хорошо, потому что это способствует сохранению активной жизненной позиции у тех горожан, кто приходит на занятия. Здесь они проходят по разным направлениям и не только по пенсионерским. И по здоровью, и по литературе. Очень хорошо, что такое внимание к старшему поколению Мурманска».

Новая встреча посвящена теме «Субсидии для пенсионеров». На ней специалисты Центра поддержки населения Мурманской области рассказывают про льготы и меры поддержки, которые полагаются пожилым людям на севере.

Ирина Андреева, региональный координатор проекта «Старшее поколение»: «Для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые даёт государство в плане соцподдержки людей старшего поколения: субсидии, различные льготы, и проводятся такие встречи, как сегодня. Чтобы растолковать понятным языком, на что может претендовать человек старшего поколения, в частности, проживающий в городе-герое Мурманске».

Основные вопросы первой встречи проекта в новом году касаются жилищно-коммунальных услуг и предоставления мер социальной поддержки.

Юрий Виденеев, начальник отдела предоставления мер соцподдержки по Ленинскому округу г. Мурманска Центра соцподдержки населения Мурманской области: «Всегда есть изменения. Они касаются и размеров за ЖКУ, отсюда вытекают размеры льгот. И гражданам можно доводить информацию не только путем различных источников, таких как сайты, интернет-пространства, но и обязательно выходить в прямой диалог, чтобы видеть глаза, реакцию и понимание происходящего».

В ходе общения участники изучали проблематику по заявленной теме, а после встречи специалисты будут изучать возможности улучшения работы в дальнейшем.

