Суд назначил реальные сроки за оформление фиктивных документов

Октябрьский районный суд Мурманска вынес приговор в отношении преступной группы, состоящей из жителей Мурманска и Никеля, которая занималась оформлением фиктивных документов, дающих право мигрантам находиться на территории России.

Алёна Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Приговором суда жителю пгт Никель назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии общего режима, жительнице Мурманска - в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года».