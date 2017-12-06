Суд не разжалобить: Светлана Макарова будет сидеть 4 года

Светлана Макарова, экс-директор управляющей компании «ЖЭК», попыталась опротестовать приговор, который ранее вынес ей Октябрьский районный суд города Мурманска. По мнению женщины и её защитника, 4 года в колонии общего режима - непомерно жёсткий приговор. Апелляцию она подала в областной суд и попросила заменить колонию общего режима на колонию-поселение, либо предоставить отсрочку до достижения её девятилетней дочерью 14-летнего возраста.

Рассматривали апелляцию несколько часов: суду пришлось изучать новые документы, присоединённые к делу. В частности, адвокат Светланы Макаровой заявил о том, что бывший директор управляющей компании «ЖЭК» начала возмещать ущерб двум пострадавшим компаниям: «Мурманскводоканал» и «МРСК». В то же время, свою вину перед Мурманской ТЭЦ женщина так и не признала.

- По состоянию на 30 июня похищено 18 миллионов 397 тысяч рублей. А уже 3 июля, через три дня, почему-то на расчётный счёт ТЭЦ начинают поступать деньги, - поясняет свою позицию Василий Ананьев, адвокат. - В оплату по счетам, конкретно указанного значения. Как объясняла сейчас Макарова, это деньги за оплату тепловой энергии за май и за июнь. С 1 июля и по 31 июля оплачено 20 платёжных поручений.

Ещё одним из аргументов стороны обвинения для смягчения наказания стало то, что у Светланы Макаровой есть девятилетняя дочь, которая испытывает сильную психологическую нагрузку из-за разлуки с матерью.

Напомним, ранее Октябрьский районный суд Мурманска решил разлучить девочку с мамой на 4 года. Это время Светлана Макарова должна была провести в колонии общего режима - сегодня в работе суда она участвовала с помощью видеосвязи. Дело было квалифицировано как причинение ущерба с целью хищения средств ресурсопоставляющих компаний. Осуждённая и защитник уверены, что хищения не было.

Сторона обвинения настаивала на справедливости ранее вынесенного приговора.

Заседание сегодня шло несколько часов, в итоге, суд встал на сторону обвинения. Не убедили их и собранные адвокатом характеристики на Светлану Макарову. Положительно о ней отозвался первый заместитель главы администрации Мурманска Алексей Лыженков, глава Мурманска Дмитрий Филиппов, а также жители домов по Кольскому проспекту, им женщина несколько лет назад помогла решить проблему, с которой они бились много лет.

Приговор Октябрьского суда г.Мурманска от 16 октября текущего года в отношении Макаровой Светланы Владимировны оставили без изменений, апелляционную жалобу осуждённой Макаровой и адвоката Ананьина - без удовлетворения.