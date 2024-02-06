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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.24 19:30

Суд определил меру наказания пьяному водителю, который сбил 15-летнюю девушку

Многие говорили о том, что нарушитель может уйти от ответственности. Дело даже взял на личный контроль губернатор Андрей Чибис. Но суд состоялся, мужчина получил 5 лет лишения свободы.

Озвучен приговор в отношении мужчины, который 14 сентября 2023 года, управляя автомобилем марки «Грейт Вол» в Териберке, сбил 15-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги.

С места ДТП виновник скрылся, не оказав ей никакой помощи.

Пострадавшую заметили туристы, которые двигались по той же дороге. Если бы не они, то судьба ребёнка могла стать куда более печальной.

Водителя потом нашли. Им оказался 49-летний местный житель, который находился в состоянии опьянения.

Многие говорили о том, что нарушитель может уйти от ответственности. Дело даже взял на личный контроль губернатор Андрей Чибис. Но суд состоялся, мужчина получил 5 лет лишения свободы.

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