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День за днём с «Арктик-ТВ»16.08.17 20:30

Суд принял решение, но дело о гибели экипажа СПБУ «Кольская» продолжится

И снова дело «Кольской»!  В Мурманском областном суде начался новый виток разбирательства по делу о крушении буровой платформы в Охотском море и гибели экипажа.

Напомним, в мае этого года Мурманский областной суд приговорил бывшего временно исполняющего обязанности заместителя генерального директора «АМНГР» Бориса Лихвана и исполняющего обязанности главного инженера Леонида Бордзиловского к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Родственники жертв катастрофы с таким решением суда не согласились и подали две апелляции в Мурманский областной суд.

Наталья Дмитриева, дочь погибшего капитана  «Кольской» Михаила Терсина, уверена:, что Лихвана и Бордзиловского необходимо оправдать, а обвинение должно быть предъявлено совсем другим людям.

- Я не считаю их виновными. Я не представляю, как горный инженер мог нарушить правила эксплуатации транспорта, когда горные работы были уже свёрнуты, - говорит Наталья Дмитриева, дочь погибшего капитана Михаила Терсина. - Я не понимаю, как мог Лихван нарушить правила и инструкции по телефону, находясь на другом конце Земли. При этом инструкции по переходу были разработаны заранее и совершенно другими людьми. И если эти люди будут оправданы, то возникнут вопросы к следствию, прокурорам и другим лицам, виновным в этой трагедии.

Елена Богуш также проходит потерпевшей по делу о крушении платформы «Кольская». У неё во время  катастрофе погиб муж - старший механик Илья Карташов. Женщина придерживается другой точки зрения. По её мнению, дело нужно вернуть в прокуратуру, чтобы уголовную статью там заменили на более жёсткую. Тогда Лихван и Бордзиловский окажутся соучастниками, а список обвиняемых пополнится новыми фигурантами.

- На скамье подсудимых, по нашему мнению, должны оказаться бывший гендиректор «АМНГР» Мелехов, потому что он, как генеральный директор компании, в любом случае, в какой бы командировке он ни был, несёт ответственность за всё происходящее, - говорит Елена Богуш, вдова погибшего старшего механика СПБУ «Кольская» Ильи Карташова. - Затем его заместитель по флоту Васецкий, потому что он должен был контролировать всё происходящее. И это далеко не всё. Дальневосточное морское пароходство, его директор Корчанов и капитан ледокола «Магадан», потому что договор с ледоколом был заключён совершенно незаконно.

Елена Богуш и её представитель в суде Кирилл Коротеев считают, что в первую очередь суду необходимо обратить внимание не на вопрос,  почему утонула платформа, а на причины гибели сотрудников «Кольской».

- Наше основное требование, связанное с приговором, который сегодня обжалуется, это его отмена таким образом, чтобы Мурманский областной суд максимально возможно соблюдал право на жизнь, гарантированное теперь уже Елене Богуш в отношении её погибшего мужа, - говорит Кирилл Коротеев, адвокат Елены Богуш.

Итогом заседания стало то, что решение Первомайского районного  суда осталось без изменений. Более того, с сегодняшнего дня приговор вступает в законную силу, а уже через 10 суток осуждённых Бориса Лихвана и Леонида Бордзиловского отправят в место отбытия наказания.

Родственники погибших решением остались недовольны и собираются обратиться в высшую инстанцию после того, как ознакомятся с материалами решения суда.

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