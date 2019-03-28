Суд признал виновным жителя посёлка Ревда, убившего своего собутыльника

По версии следствия, конфликт между мужчинами возник из-за того, что участники застолья в юности служили в разных родах войск.

Во время ссоры виновный нанёс ножом потерпевшему не менее 8 ударов в область шеи и грудной клетки, после чего с места преступления скрылся. Причиненные колото-резаные раны повлекли смерть мужчины.

Задержанный первоначально отрицал свою причастность к преступлению, однако, под весом собранных доказательств, признался.

Приговором Ловозерского районного суда Мурманской области подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.