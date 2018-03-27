Суд продлил домашний арест для Георгия Благодельского и Эдуарда Никрашевского

Фигуранты по нашумевшему уголовному делу о хищении госимущества в региональном правительстве Георгий Благодельский и Эдуард Никрашевский останутся под домашним арестом ещё на три месяца. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Мурманска.

Обвиняемые в коррупции, использовании служебного положения и хищении денежных средств бывшие сотрудники правительства региона Георгий Благодельский и Эдуард Никрашевский останутся под домашним арестом до конца июня текущего года. Следствие по делу в настоящее время продолжается. Необходимо изучить ещё целый ряд материалов уголовного дела.

- Принимая во внимание большой объём доказательств, а именно документов и информации, содержащейся на цифровых носителях, а также необходимость осуществления изучения экономических действий, суд находит обоснованным удовлетворить ходатайство следствия о необходимости продлить срок домашнего ареста Благодельскому и Некрашевскому на три месяца, - принял решение судья.