Суд продлил срок заключения под стражей на три месяца Александру Быданову, напавшего на губернатора Мурманской области в апреле этого года

Закрытое слушание состоялось в городском суде Апатитов.

Следующая встреча в стенах храма Фемиды состоится 29 августа.

Адвокат и фигурант дела от комментариев отказались.

Напомним, 4 апреля Быданов набросился с холодным оружием на Андрея Чибиса. Это произошло поздним вечером на улице после встречи главы региона с жителями Апатитов.

Теперь он обвиняется в покушении на убийство губернатора. Хотя сам фигурант дела утверждает, что намерения убивать не было, признает вину лишь в умышленном причинении вреда здоровью.

По крайне мере, такую информацию подозреваемый и его защита распространяли раньше.