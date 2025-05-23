Суд вынес приговор недобросовестному предпринимателю

В результате противоправных действий фигуранта бюджету администрации городского поселения мог быть причинен ущерб на сумму более 1 миллиона четырёхсот тысяч рублей.

Сотрудники УФСБ России по Мурманской области выявили предпринимателя, который не выполнил свои контрактные обязательства на оказание услуги по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов в Верхнетуломском, при этом предоставил заказчику заведомо недостоверные сведения об исполнении работ в полном объёме.

В результате противоправных действий фигуранта бюджету администрации городского поселения мог быть причинен ущерб на сумму более 1 миллиона четырёхсот тысяч рублей.

Судом нарушитель признан виновным. Он получил два года условно с испытательным сроком штрафом в размере полмиллиона рублей.