Суд заключил под стражу Сергея Богзу, главу ЗАТО Видяево

Глава ЗАТО Видяево был задержан с поличным, при получении взятки в размере 15 миллионов рублей.

Следователями установлено, что в 2024 году обвиняемый за незаконное вознаграждение заключил с коммерческой организацией из Мурманска, как с единственным поставщиком, договор на выполнение работ по сносу аварийных домов в Видяево.

Суд избрал должностному лицу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.